Fostul presedinte al Partidului National Liberal si actual ministru al Justitiei, Alina Gorghiu a declarat intr-o emisiune de televiziune ca partidul din care face parte are foarte multi specialisti in administratia publica, care ar putea oricand sa castige functia de primar general al Capitalei.In acest sens, Gorghiu a spus ca il vede ca un posibil candidat pe primarul de la Sectorul 6, Ciprian Ciucu, care a reusit sa modernizeze zona pe care o conduce, in doar trei ani."Ciprian Ciucu e un ... citeste toata stirea