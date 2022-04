Ministrul Mediului anunta o OUG care va da posibilitatea sectoarelor sa gestioneze depozitarea deseurilor pana cand Primaria Capitalei va gasi o solutie

Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a anuntat, luni, ca in sedinta de Guvern din aceasta saptamana ar putea intra o Ordonanta de Urgenta care da posibilitatea sectoarelor sa gestioneze depozitarea deseurilor, pana cand Primaria Capitalei va gasi o solutie in acest sens. Ministrul a mai afirmat ca in Bucuresti colectarea selectiva lasa de dorit. Tanczos Barna a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa de ce nu au Bucurestiul si Ilfovul un sistem integrat de gestionare ... citeste toata stirea