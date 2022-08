Ministrul Mediului l-a inlocuit pe seful de la Apele Romane. De ce si-a pierdut functia Gabriel Francisc Stika

Sambata, 27 August 2022

Sorin Lucaci este, incepand de luni, noul director general al Administratiei Nationale "Apele Romane", informeaza vineri Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP). "Am avut astazi o discutie cu directorul general al Administratiei Nationale 'Apele Romane', domnul Gabriel Francisc Stika, despre incidentul in care acesta a fost implicat in data de 11 august 2022. Astfel, in urma discutiei, am decis ca incepand de luni, 29 august, A.N. 'Apele Romane' sa fie condusa de domnul Sorin Lucaci", a ...