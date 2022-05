Ministrul Muncii, mesaj de 1 Mai: "Criza din piata muncii cauzata de razboi va lovi cel mai puternic persoanele vulnerabile"

Ministrul Muncii, Marius Budai, a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia zilei de 1 Mai, in care a apreciat ca dupa doi ani de pandemie avem posibilitatea de a fi impreuna, insa de aceasta data resimtim efectele razboiului. Social-democratul a precizat ca tensiunile din regiune vor afecta piata muncii si, in special, persoanele cele mai vulnerabile. "Daca in ultimii doi ani Ziua Internationala a Muncii a fost umbrita de restrictiile dure impuse din cauza pandemiei de Covid-19, in acest an, desi ... citeste toata stirea