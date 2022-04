Ministrul roman al Apararii, despre livrarea de arme in Ucraina: Nu vorbim despre armament in acest moment. Ne concentram pe ajutor umanitar

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a transmis miercuri, referitor la informatiile privind livrarea de arme Ucrainei, ca nu exista astfel de discutii in acest moment, negand totodata si varianta trimiterii de avioane MIG Ucrainei. "Asa cum a spus premierul, in acest moment suntem concentrati pe ajutor umanitar", a subliniat ministrul. "Nu vorbim despre armament in acest moment. Asa cum a spus premierul ieri intr-o declaratie, in acest moment suntem concentrati pe ajutor umanitar", a declarat ... citeste toata stirea