Lordul George Robertson, secretar general al NATO in perioada 1999 - 2003, a vorbit despre razboiul din Macedonia din 2001 si despre modul in care acesta, alaturi de alti oficiali, au reusit sa restabileasca pacea. Fostul sef al Aliantei a povestit ca impreuna cu Javier Solana si Mircea Geoana, s-au implicat in evitarea unui razboi. In 2001, Mircea Geoana nu detinea functia din cadru NATO, ci era ministru de externe al Romaniei.Fostul sef al Aliantei a spus ca insurgentii incepusera deja sa ... citeste toata stirea