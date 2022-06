Mircea Geoana anunta vesti bune pentru Romania dupa summitul NATO: "Va fi istoric". Ce decizii sunt asteptate la Madrid

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat ca Summit-ul de saptamana viitoare de la Madrid, programat pentru 28 - 30 iunie va fi istoric. El a precizat ca in urma deciziilor adoptate vor veni vesti bune pentru Romania, dar si pentru Ucraina, pentru relatia transatlantica si pentru Alianta in sine. Secretarul general al NATO a facut o serie de declaratii cu prilejul dezbaterii pe tema "Rolul NATO si al Uniunii Europene in modernizarea Romaniei", organizata de UBB si Institutul ...