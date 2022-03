Mircea Geoana, despre grupul de lupta NATO de la noi din tara: Romania este deja in faza initiala de operationalizare de capabilitati

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a declarat, vineri, despre grupul de lupta al NATO care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei, in contextul agresiunii Federatiei Ruse la adresa Ucrainei, ca Romania este deja in faza initiala de operationalizare de capabilitati si ca decizia finala se va lua la Madrid. "Primul grup de lupta din cele patru pe care le vom infiinta in aceasta parte a Europei, cel din Romania este deja in faza initiala de operationalizare de capabilitati", a ... citeste toata stirea