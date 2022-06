Mircea Geoana, despre posibilitatea ca Rusia sa intre in conflict cu NATO: Nu are nici interes, nici capabilitati

Adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana, afirma ca Alianta Nord-Atlantica nu observa, in acest moment, o intentie a Federatiei Ruse de a intra in conflict cu statele membre NATO. El sustine ca Rusia nu are, de altfel, nici interesul si nici capabilitatile de a intra intr-un conflict cu o alianta puternica, precum NATO.Intrebat vineri seara, la Pro Tv, daca e posibil ca Rusia sa intre intr-un conflict cu NATO, Mircea Geoana a raspuns ca nu se intrevede acest scenariu. "Nu vedem ... citeste toata stirea