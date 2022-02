Mircea Geoana, despre sanctiunile la adresa Rusiei: Sunt pregatite, vor fi activate neintarziat si vor fi masive

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit TV, ca sanctiunile Uniunii Europene la adresa Federatiei Ruse sunt pregatite si in cazul in care va interveni militar impotriva Ucrainei, acestea vor fi activate neintarziat, si vor fi cuprinzatoare si masive. "Sanctiunile nu sunt la NATO, sunt la Uniunea Europeana, sunt in dialogul dintre tarile din G7. Ceea ce pot sa spun este ca aceste sanctiuni sunt pregatite si in cazul in care Federatia ... citeste toata stirea