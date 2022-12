Mircea Geoana, la reuniunea NATO de la Bucuresti: "Ne-am luat angajamente suplimentare pentru Ucraina"

Joi, 01 Decembrie 2022, ora 10:32

Miercuri are loc a doua zi a reuniunii ministrilor de Externe din tarile NATO la Bucuresti, dupa ce, cu numai o zi in urma, sefii diplomatiilor din statele membre ale aliantei nord-atlantice au hotarat de comun acord sa adopte o declaratie in care afirma ca Rusia este unica responsabila pentru razboiul din Ucraina, lucru care reprezinta "o incalcare flagranta a dreptului international si a Cartei ONU".

