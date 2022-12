Mircea Geoana lauda reusitele NATO la sfarsit de an: "Am convenit sa investim si mai mult in inovatie"

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 29 Decembrie 2022, ora 05:41 37 citiri

"Invazia brutala a Ucrainei de catre Rusia, pe 24 februarie, a socat intreaga lume. Dar la NATO eram pregatiti si pentru asta - am raspuns rapid, intr-un glas unitar, sporind masurile de aparare a teritoriilor noastre, inclusiv ale Romaniei si continuand sa sprijinim dreptul la auto-aparare al Ucrainei, in lupta sa pentru a ramane o natiune libera si democratica", a scris miercuri pe Facebook Mircea Geoana.

"Am convenit sa investim si mai mult in inovatie, printr-un nou Fond de Inovare"

El ...