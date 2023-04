Mircea Geoana a declarat ca in cazul in care va sprijini Rusia direct, impotriva Ucrainei, in razboi, China ar depasi o limita in relatiile cu statele occidentale. Iar acest lucru ar avea consecinte pentru regimul de la Beijing. Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a precizat ca implicarea Chinei in razboi, de partea agresorului, Rusia, ar fi o greseala strategica majora."Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, eu insumi, presedintele american, presedintele francez si alti ... citeste toata stirea