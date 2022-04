Mircea Geoana: Razboiul din Ucraina intra intr-o faza mai complicata si mai sangeroasa

NATO estimeaza ca este "iminenta" intrarea in a doua etapa a razboiului din Ucraina, o faza a conflictului care va fi mult mai complicata si mai sangeroasa, care se va desfasura pe un front mult mai larg si care, din punct de vedere militar, se va apropia de un razboi clasic. Tocmai de aceea, aliatii au decis sa furnizeze Ucrainei tipuri de armament adaptate la noua situatie, a declarat conform digi24.ro adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana. In plus, NATO urmareste, prin ... citeste toata stirea