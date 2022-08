Misterele parcarilor municipale din Bucuresti. Ce se stie si ce nu se stie despre modificarile care survin de luni

Parcarile municipale din Capitala ar trebui sa fie functionale de luni, dar edilii se contrazic asupra modului in care isi vor putea lasa bucurestenii masinile fara sa primeasca amenzi. De luni, bucurestenii vor fi obligati sa plateasca daca vor sa-si lase masinile in parcarile municipalitati, dar regulamentele de functionare ale acestora sunt neclare, mai ales ca edilii se contrazic cand este vorba despre modul de utilizare a acestor servicii. Un specialist in dezvoltare si planificare urbana ... citeste toata stirea