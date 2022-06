Mizele vizitei lui Macron in Romania: de la securitatea Europei la mesaje electorale

Emmanuel Macron a subliniat sustinerea tarii sale pentru intarirea NATO in Flancul Estic, a promis sprijin suplimentar pentru Romania, dar a lansat si mesaje cu tenta electorala. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a avut un tur de forta in Romania, cu discutii cu militarii de la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu, atat marti seara, cat si miercuri dimineata, dar si cu dialog bilateral cu decidentii romani, Klaus Iohannis si Nicolae Ciuca. Un mesaj central reiesit in declaratiile comune, atat ... citeste toata stirea