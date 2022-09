Mohammad Murad, despre intrarea in AUR. George Simion primeste "lovitura de gratie". Ce-l nemultumeste pe milionar

Mohammad Murad, intrat de curand si in politica, a vorbit despre posibilitatea de a se inscrie in AUR, dupa ce George Simion a declarat in repetate randuri ca ar fi un bun ministru al Turismului datorita experientei sale.

Mohammad Murad a mai spus ca a fost la o intalnire cu mai multi politicieni din AUR, dar ca reprezentant al Partidului Ecologist Roman (PER), iar singurele discutii avute fiind despre eventuale proiecte si viziuni comune ale celor doua partide.

