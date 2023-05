Maia Sandu: "In UE nu vom fi singur si vom avea siguranta""Am venit aici sa spunem cu incredere ca moldovenii sunt europeni. Locul Moldovei este in UE. Proiectul nostru de tara este integrarea in UE. Acesta nu este doar angajamentul meu. Este sustinerea la nivel international. Este vointa poporului. Europa este mai mult decat o lozinca politica. Este un mod de viata si sansa poporului nostru de trai in pace. Acest vis depinde de fiecare dintre noi.Este un drum lung, e nevoie de munca. Este ... citeste toata stirea