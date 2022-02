Moment istoric: A fost activata Forta de Raspuns a NATO. Cum actioneaza armata care ne apara de Putin VIDEO

Situatia militara din Ucraina a generat, in premiera, activarea militarilor de elita din Forta de Raspuns a NATO. Aceasta este dimensionata la cel putin 40.000 de militari foarte bine echipati si cu cea mai buna pregatire de lupta. Acestia sunt gata sa intervina pe orice teritoriu aliat, in doar 48 de ore. Aliatii au activat, in premiera, Forta de Raspuns a NATO (NRF) care este sub comanda directa, operationala a Comandantului Suprem al Fortelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul american ... citeste toata stirea