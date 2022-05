Moment istoric. Finlanda si Suedia si-au depus cererile de aderare la NATO. Cum poate bloca Turcia intregul proces

Finlanda si Suedia si-au depus miercuri cererile de aderare la NATO, iar consultari se afla in curs intre aliati in vederea ridicarii opozitiei Turciei fata de integrarea celor doua tari nordice in Alianta Nord-Atlantica, relateaza AFP. "Acesta este un moment istoric, intr-un moment critic pentru securitatea noastra", declara secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, care a primit cererile de aderare, prezentate de catre ambasadorii celor doua tari."Speram sa incheiem rapid" procesul, a ... citeste toata stirea