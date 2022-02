Monetaria Statului ii cere daune morale unei foste angajate acuzate de comportament "rebel" si "neobedient"

Regia Autonoma Monetariei Statului a dat-o in judecata pe o fosta angajata, cu care se afla in proces pentru anularea deciziei de concediere, cerand daune morale de 80.000 de lei. In prima instanta, cererea pentru daune morale fost respinsa, sentinta fiind atacata cu apel. O fosta angajata a Monetariei Statului, aflata in proces cu institutia pentru anularea deciziei de concediere (in prima instanta a pierdut) a fost data in judecata, intr-un proces distinct, pentru a fi obligata sa ii achite ... citeste toata stirea