Mutarea momentului in Guvern! Nicolae Ciuca a dat ordin. Liberalii si-au desemnat viitorii ministri

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 22 Aprilie 2022, ora 05:40 24 citiri

Liderii PNL s-au intalnit joi pentru a lua o decizie in ceea ce privesc functiile ramase libere din Guvern. Nominalizarea a fost una in unanimitate. Marcel Bolos a fost propus pentru functia de ministru al Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, in timp ce deputatul Sebastian Burduja pentru functia de ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii.

"Biroul Executiv al Partidului National Liberal a decis azi nominalizarea, in unanimitate, a lui Marcel Bolos pentru functia de ...