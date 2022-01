Nadal, fabulos: A intrat in istoria tenisului dupa o finala epica, la Australian Open

La 35 de ani, spaniolul Rafael Nadal (5 ATP) a demonstrat, inca o data, ca e un luptator feroce, capabil de reveniri ireale, cand totul pare pierdut. Rusul Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP) a avut o mana pe trofeu, in finala de la Australian Open, insa pleaca acasa, invins si huiduit de public. Australian Open a fost o competitie in care, intr-o prima faza, tenisul a fost umbrit de cazul Djokovici. La ce finala masculina am avut insa, impresia proasta lasata de acel fiasco s-a mai sters. Pe un ... citeste toata stirea