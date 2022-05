NATO isi intareste flota de avioane de supraveghere in Romania

Planificate pentru retragerea lor din serviciu pana la sfarsitul acestui an, doua aeronave franceze de cercetare electronica ROEM (renseignement d'origine electromagnetique) Transall C-160G "Gabriel" sunt, in prezent, foarte active in regiunea Marii Negre pentru a monitoriza miscarile de trupe ale Rusiei. Apoi, pentru a aprofunda situatia tactica din aceasta zona si avand in vedere ca are dislocati la Mihail Kogalniceanu 500 de militari, Franta a trimis si o aeronava de patrulare maritima ... citeste toata stirea