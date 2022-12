NATO isi intareste pozitia pe flancul estic. Ce urmeaza pentru Romania

Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a anuntat ca NATO a decis extinderea fortelor aliate pe teritoriul tarii noastre, ce are ca scop intarirea si apararea flancului estic. Prin urmare, un detasament din Macedonia de Nord va veni la noi pentru a indeplini misiunile de consolidare a posturii de descurajare si aparare a NATO.

Mai multe trupe NATO vin in Romania

Klaus Iohannis a transmis ca in urma razboiului din Ucraina Comandantul Suprem al Fortelor Aliate in Europa a acceptat ajutorul fortelor ...