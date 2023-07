Primaria Sectorului 3, condusa de Robert Negoita, a amenajat in ultimele luni pe Bulevardul Unirii, in zona Esplanada, un parc si mai multe terenuri de tenis. Acestea ocupa o suprafata de cateva mii de metri patrati pe un teren aflat in administrarea Ministerului Dezvoltarii. Reprezentantii institutiei conduse de Adrian Vestea au declarat ca nu si-au dat acordul pentru astfel de lucrari si cer ca terenul sa fie readus la forma initiala."MDLPA, in calitate de administrator asupra imobilului ... citeste toata stirea