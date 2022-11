Nicolae Ciuca a discutat cu Manfred Weber. Principalul subiect, aderarea Romaniei la Spatiul Schengen

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 01 Noiembrie 2022, ora 05:41 35 citiri

Nicolae Ciuca a discutat telefonic, astazi, 31 octombrie, cu Manfred Weber, presedintele Partidului Popular European, PPE. Seful Guvernului a incurajat continuarea demersurilor pentru sustinerea aderarii Romaniei la Spatiul Schengen. In acelasi timp, prim-ministrul a continuat sa spuna ca toate familiile politice din care fac parte si partidele din tara noastra vor fi aliniate pentru ca Romania sa fie ajutata in ceea ce priveste aderarea la Schengen.

"Toate familiile politice europene in care ...