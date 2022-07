Nicolae Ciuca a inaintat propunerea de numire a lui Daea ca ministru lui Klaus Iohannis

Premierul Nicolae Ciuca a trimis catre Palatul Cotroceni propunerea de numire a lui Petre Daea in functia de ministru al Agriculturii, anunta Guvernul. "Prim-ministrul Romaniei Nicolae-Ionel Ciuca a transmis Administratiei Prezidentiale propunerea de numire a domnului Petre Daea in functia de ministru al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale", se arata in comunicarea GuvernuluiPetre Daea a fost votat, miercuri, in unanimitate, in sedinta Consiliului Politic National al PSD, pentru functia de ... citeste toata stirea