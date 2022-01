Nicolae Ciuca a luat fata tuturor! Umilinta crunta pentru Iohannis, din trei parti

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 31 Ianuarie 2022, ora 05:41 36 citiri

Premierul Nicolae Ciuca conduce topul increderii in sfera politica. Un sondaj CURS, realizat la nivel national pe un esantion de 1.003 de respondenti prin Metoda CATI, pune in lumina evolutia politicienilor in ochii populatiei.

Nicolae Ciuca este cel mai de incredere politician

Astfel, la intrebarea "Cata incredere aveti in urmatoarele personalitati politice?", romanii au raspuns:

Nicolae Ciuca, premier - 27%;

Marcel Ciolacu, lider PSD - 27%;

George Simion, lider AUR - 21%;

Klaus Iohannis, ...