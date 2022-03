Nicolae Ciuca, anunt in plin razboi! 100 milioane de euro pentru Republica Moldova. Ajutorul financiar este nerambursabil

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 26 Martie 2022

Romania intervine in sprijinul Republicii Moldova, punandu-i la dispozitie un ajutor financiar in valoare de 100 milioane de euro. Guvernul tarii urmeaza sa il aprobe oficial, in cursul zilei de vineri, banii fiind nerambursabili. Tot vineri, guvernantii vor adopta noi masuri de sprijin pentru romani in ceea ce priveste cresterea preturilor la energie electrica si gaze naturale.

100 milioane euro pentru Republica Moldova

Eforturile autoritatilor de la Chisinau pentru o dezvoltare durabila, dar ...