Nicolae Ciuca anunta ca majoritatea masurilor din pachetul "Sprijin pentru Romania" au fost aprobate. Cine va primi ajutor si ce alte solutii sunt in lucru

Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca peste doua treimi din programul "Sprijin pentru Romania", in valoare totala de 17,3 miliarde de lei, sunt active si produc efecte, precizand ca Guvernul a reusit ca in decurs de o luna sa aprobe majoritatea masurilor cuprinse in pachet. Executivul a transmis ca vestea primita de la oficialii europeni privind sustinerea din fonduri europene a masurilor sociale incluse in programul "Sprijin pentru Romania" este urmata de o alta decizie favorabila economiei ... citeste toata stirea