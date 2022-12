Nicolae Ciuca, apel la solidaritate si unitate nationala: "Sa facem ce trebuie pentru cetatenii romani"

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 31 Decembrie 2022, ora 05:43 30 citiri

Nicolae Ciuca a participat, joi, la Horezu, in judetul Valcea, la activitatile de comemorare a 89 de ani de la moartea lui I. G. Duca, el afirmand ca este important sa reusim sa pastram solidaritatea si unitatea nationala.

"Stim cu totii ca a fost asasinat in gara din Sinaia, in urma cu 89 de ani si avem cu totii datoria ca pentru tot ceea ce a reprezentat personalitatea lui I.G. Duca, sa ii pastram vie memoria si totodata sa ii pastram vii faptele pe care le-a facut pentru Romania, la vremea ...