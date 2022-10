Nicolae Ciuca: Continuam sa fim aproape de Ucraina. Condamnam comportamentul iresponsabil al Rusiei

"Continuam sa fim aproape de Ucraina, impotriva incercarii Federatiei Ruse de a anexa teritoriul ocupat ilegal. Condamnam comportamentul iresponsabil al Rusiei, care nu are alt scop decat sa puna in pericol perspectivele de pace si securitate internationala. Continuam sa sustinem principiile dreptului international", sustine premierul Nicolae Ciuca in postarea pe Twitter.

Razboi in Ucraina

Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, in cadrul unei ceremonii organizate la Kremlin, ca ...