Nicolae Ciuca: Contributia britanica la consolidarea Flancului Estic al NATO dovedeste angajamentul ferm fata de securitatea Europei

Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, cu prilejul marcarii Jubileului de platina al Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, faptul ca pentru Romania contributia britanica la consolidarea Flancului Estic al NATo dovedeste angajamentul ferm fata de securitatea Europei, mai ales in contextul razboiului declansat de Rusia in Uncraina. "Guvernul Romaniei aprecizaza parteneriatul strategic dintre tarile noastre si va continua sa investeasca in dezvoltarea acestuia, in beneficiile popoarelor ... citeste toata stirea