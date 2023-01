Nicolae Ciuca da asigurari ca Guvernul are bani pentru pensii si ajutoare

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 05 Ianuarie 2023, ora 05:41 29 citiri

Nicolae Ciuca a venit cu un nou mesaj pentru romani spunand ca nu trebuie sa fie ingrijorati de plata pensiilor si a ajutoarelor care se vor da pentru oamenii cu venituri mici.

Premierul Nicolae Ciuca: "In 2023, vom continua sa sustinem masurile pe care le-am adoptat si care au functionat pentru sprijinirea populatiei vulnerabile. Programul "Sprijin pentru Romania", care si-a dovedit eficienta, va continua in acest an cu ambele componente - economica si sociala, a transmis premierul Romaniei. ...