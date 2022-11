Nicolae Ciuca da asigurari ca pensiile militarilor si magistratilor raman neschimbate

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 03 Noiembrie 2022, ora 05:41 52 citiri

Potrivit premierului, Banca Mondiala a propus executivului sa pastreze pensiile in forma actuala. Nicolae Ciuca a explicat ca in spatiul public apar tot felul de "zvonuri", care nu sunt tocmai potrivite cu realitatea.

Ce se intampla cu pensiile speciale

Potrivit primului-ministru, chiar si studiul efectuat de Banca Mondiala arata ca pensiile militare trebuie pastrate in forma sa actuala. Acesta a facut referire si la situatia magistratilor.

"La Ministerul Apararii Nationale, la investirea ...