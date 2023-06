Guvernul a alocat bani pentru mai multe localitati, in vederea acoperirii cheltuielilor de functionare. In acest a fost adoptata o hotarare de guvern prin care sunt repartizate 16,7 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara pentru un numar de 22 de localitati. Premierul Nicolae Ciuca a justificat alocarea acestor fonduri spunand ca solicitantii nu au suficiente fonduri pentru a functiona in bune conditii.Guvernul a adoptat o Hotarare de Guvern prin care aloca suma de 17 milioane de lei, ... citeste toata stirea