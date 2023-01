Nicolae Ciuca, despre fondurile europene. "Am reusit sa trecem prin toate provocarile" in 2022

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 05 Ianuarie 2023, ora 05:41 38 citiri

Romania a reusit in 2022 o absorbtie a fondurilor europene de 11,3 miliarde de euro, a anuntat Nicolae Ciuca. El a mai declarat ca tara noastra a trecut peste toate provocarile si ca autoritatile nu trebuie sa cedeze in noul an.

"Am reusit sa trecem prin toate provocarile pe care le-am avut, la provocarile pe care cetateni Romaniei le-au resimtit. (...) Avem nevoie de aceeasi energie si activitate din partea tuturor. (...) Am avut o executie bugetara buna, am reusit sa ne incadram in tintele de ...