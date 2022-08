Nicolae Ciuca, despre remaniere: "Atunci cand va fi cazul si daca va fi cazul"

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 25 August 2022, ora 05:41 21 citiri

UPDATE:

Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca autoritatile romane nu iau in calcul niciun "scenariu sumbru" privind asigurarea cu gaze si energie electrica, Romania fiind capabila sa-si asigure singura necesarul, din surse interne.

"Asa cum arata datele in momentul de fata, nu exista un scenariu sumbru, pentru ca Romania este o tara care beneficiaza de surse de gaze naturale si, de asemenea, are capacitati proprii de producere a energiei electrice. Am sa va dau cifre: anul trecut am ...