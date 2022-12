Nicolae Ciuca, despre rotatia premierilor de anul viitor. "Rotirea se va face asa cum am agreat"

Vineri, 30 Decembrie 2022

Intrebat despre posibilitatea ca rotatia premierilor sa se faca mai devreme decat a fost stabilit, prim-ministrul Nicolae Ciuca a dat un raspuns clar, ce nu lasa loc de interpretari.

"In acordul pe care l-am agreat atunci cand s-a constituit Coalitia am convenit ca rotirea sa se faca la finele lunii mai si se va face rotirea asa cum am agreat", a raspuns premierul Nicolae Ciuca.

Nicolae Ciuca nu isi va pierde functia de sef al partidului

La sfarsitul lunii noiembrie, presedintele interimar al ...