Nicolae Ciuca, dupa condamnarile in dosarul Colectiv: Nu pot sa promit ca rezolvam un spital de arsi intr-un an sau doi. Se inscrie in lipsa de realizari a tarii

Premierul Nicolae Ciuca a declarat, dupa condamnarile in dosarul Colectiv, ca nu poate sa promita construirea, intr-un an sau doi, a unui spital de mari arsi in Romania. Premierul a mai explicat ca absenta unui astfel de spital se inscrie in lipsa de realizari a tarii. Potrivit sefului Executivului, demararea constructiei de spitale poate incepe dupa infiintarea Agentie de Dezvoltare a Infrastructurii Spitalicesti. "Decizia a fost luata astazi de instanta si este o decizie care trebuie ... citeste toata stirea