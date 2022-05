Nicolae Ciuca, dupa vizita presedintelui Lituaniei: Republica Moldova va avea sprijin garantat, daca razboiul se va extinde. FOTO

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 07 Mai 2022

Nicolae Ciuca l-a primit in vizita, vineri, pe presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, cu care a discutat mai multe aspecte legate de razboiul declansat de Rusia in Ucraina, printre care si situatia energetica europeana, in circumstantele in care presedintele Comisiei Europene a anuntat ca Uniunea Europeana se pregateste sa impuna un embargo asupra petrolului rusesc.

Presedintele Lituaniei, in vizita la Palatul Victoria

Romania este interesata sa beneficieze de experienta recenta a Lituaniei ...