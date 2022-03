Nicolae Ciuca face ravagii. Cel mai dur test pentru toti ministrii. Au la dispozitie 30 de minute

O noua sedinta a Coalitiei PSD-PNL-UDMR va avea loc luni, 21 martie. Ministrii vor fi chemati in fata liderilor coalitiei, pe rand. Fiecare ministru va avea pregatit un raport cu privire la toata activitatea. Acestia vor fi nevoiti sa raspunda la mai multe intrebari. Oficialii vor avea 30 de minute la dispozitie sa fie convingatori.

Zilele trecute au aparut informatii ca presedintele Partidului National Liberal, Florin Citu, are in plan o remaniere guvernamentala, in perioada urmatoare. Unii ...