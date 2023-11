Nicolae Ciuca, presedintele PNL, vrea sa faca pace intre Rares Bogdan si Marcel Ciolacu. El face apel la respect reciproc intre cei doi parteneri de coalitie. Liderul liberal spune ca acest respect ar trebui sa se vada in comportamentul adoptat in spatiul public.Nicolae Ciuca face apel la pace in coalitiePresedintele PNL a comentat ultimul scandal provocat de declaratiile publice ale lui Rares Bogdan si replica lui Marcel Ciolacu. Din punctul sau de vedere, astfel de dispute nu sunt normale ... citeste toata stirea