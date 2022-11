Nicolae Ciuca, intrevedere cu ministrul Fortelor Armate din Franta. S-au discutat elementele concrete din cadrul Parteneriatului Strategic romano-francez

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 04 Noiembrie 2022, ora 05:42 40 citiri

Potrivit unui comunicat al Guvernului, au fost discutate elementele concrete din cadrul Parteneriatului Strategic romano-francez, care a cunoscut o aprofundare rapida in ultimele luni, dupa asumarea de catre Franta a statutului de natiune cadru pentru Grupul de lupta din Romania, precum si in contextul elementelor de descurajare si aparare din agenda NATO, conform conceptului strategic adoptat la Madrid, in aceasta vara, care se concentreaza pe nevoile de securizare a Marii Negre.

Premierul ...