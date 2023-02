Nicolae Ciuca, la comemorarea lui Iuliu Maniu si a lui Ion Mihalache: Avem datoria de a condamna atrocitatile regimului comunist

Premierul Nicolae Ciuca a transmis, cu ocazia comemorarii lui Iuliu Maniu si Ion Mihalache, decedati in inchisoarile comuniste, ca faptele lor sunt o lectie de onoare si de demnitate, dar si un prilej de reflectie asupra raului adus de lagarul comunist, in care jumatatea de Est a Europei a fost aruncata de catre ocupantul sovietic."Comemoram azi doua mari personalitati ale istoriei noastre: Iuliu Maniu si Ion Mihalache. Cei doi au marcat politica interbelica si au ramas, pana in ultima clipa, ... citeste toata stirea