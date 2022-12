Nicolae Ciuca, mesaj de Craciun pentru romani: "Impreuna sa avem incredere in viitor"

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 26 Decembrie 2022, ora 05:41 24 citiri

Premierul Nicolae Ciuca ii indeamna pe romani, in mesajul transmis de Craciun, sa aiba incredere in viitor: "Cred in puterea faptelor bune de a alina in momentele de cumpana si de a schimba vieti in bine", spune Nicolae Ciuca.

"Sfanta sarbatoare a Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos ne ofera, in aceste zile, toata bucuria momentelor petrecute impreuna cu familia si toti cei dragi, cu farmecul de neegalat al vechilor traditii de Craciun si cu sentimentul ca toti putem fi mai buni in relatia ...