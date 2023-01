Nicolae Ciuca, mesaj de Ziua Culturii Nationale: Tinerii care simt ca au ceva de spus in arta, sa lupte pentru drumul lor. Astazi, succesul nu mai tine doar de intamplare

Premierul Nicolae Ciuca a reamintit ca, in semn de omagiu adus marelui poet Mihai Eminescu, Romania a dedicat ziua de nastere a acestuia, 15 ianuarie, sarbatoririi culturii nationale.

"Omagiez memoria tuturor creatorilor romani din toate timpurile, ii felicit pe artistii nostri din prezent, urez succes tinerelor talente si ma bucur ca putem sa ne consideram, in continuare, un popor cultural. Cum 15 ianuarie este o zi de sarbatoare nu doar pentru cei care traiesc in Romania, indiferent de ...