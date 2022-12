Nicolae Ciuca, mesaj despre activitatea guvernamentala din mandatul sau. "Nu spunem ca a fost una perfecta"

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 30 Decembrie 2022, ora 05:40 15 citiri

Nicolae Ciuca a multumit tuturor cetatenilor tarii si a adaugat ca anul ce a trecut a fost unul complicat ce nu a venit doar cu realizari. Totusi, s-au facut eforturi din toate partile pentru a gasi solutiile necesare in vederea realizarii obiectivelor propuse.

Anul 2023 va fi un an cu mai multe realizari

Prim-ministrul a fost prezent, joi, la Horezu, acolo unde a depus o coroana de flori in memoria prim-ministrului liberal Ion Gheorghe Duca, cu ocazia la comemorarii a 89 de ani de la moartea ...