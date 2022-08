Nicolae Ciuca, mesaj pentru partenerii de guvernare de la PSD. Cand se va schimba premierul

Vineri, 19 August 2022

Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, a dat asigurari social-democratilor ca din mai, anul viitor, PSD va detine functia de premier.

"Ceea ce va pot spune cu certitudine este ca, in acest moment, rotatia la functia de premier se va produce pe 25 mai, asa cum am stabilit in momentul in care s-a coagulat aceasta coalitie. Ceea ce au aparut ca opinii, a fost doar o opinie, noi discutam cu realitatea faptelor, realitatea angajamentelor, iar in realitate asa urmeaza sa se intample", a spus Nicolae ...